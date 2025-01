Zo brachten werknemers van kinderdagverblijf waar kogel door ruit vloog iedereen in veiligheid

Achter het ruit waar de kogel tegen aan werd geschoten, is een slaapzaal voor kinderen. "Om 17.45 uur slapen er geen kinderen, dus op dat moment waren er gelukkig geen kinderen", zo legt locatiemanager Kismet Uzmay uit.

De medewerkers, de aanwezige ouders die hun kinderen aan het ophalen waren en de kinderen werden door de medewerkers naar de achterkant van het gebouw gebracht. Dat probeerden de medewerkers om op zo'n rustig mogelijke manier te doen, zodat er geen chaos zou ontstaan. "De kinderen hebben niet gemerkt dat er een gevaarlijke situatie aan de hand was."

Ruzie tussen drie mannen

Volgens de politie is een ruzie tussen drie mannen de aanleiding van het incident. Eén van die mannen, een 28-jarige Amsterdammer, liep meerdere schotwonden op. Hij is verdachte in de zaak.

Een andere verdachte, een 29-jarige Amsterdammer, werd later op de avond aangehouden toen hij zich in het ziekenhuis meldde. Ook hij had een schotwond.