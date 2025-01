Leerlingen middelbare school Hoorn verrast door komst koning: "Hartstikke leuk"

Het enthousiasme bij zijn komst is groot; de koning komt niet iedere dag langs op school. Als hij rond de klok van twee uur arriveert, klinkt uit de kelen van veel nieuwgierige leerlingen het Wilhelmus. Als hij weer vertrekt slaagt een leerling erin om een selfie met de koning te scoren. "Omdat je het zo lief vraagt", voegt Willem-Alexander eraan toe.

Pas een uur voordat het zo ver was, maakte rector Wessel van de Hoef zijn komst bekend bij leerlingen én docenten. Sindsdien waren veel leerlingen niet meer te houden. "Sommige collega's dachten dat hij zou vertellen dat we met z'n allen een weekendje weg zouden gaan. Maar de komst van de koning is ook leuk", vertelt één van de docenten.

De Gezonde School

Centraal tijdens het bezoek staat vanmiddag het De Gezonde School, waarvan Oscar Romero er één is. Het idee achter deze methode is dat een gezonde levensstijl bijdraagt aan betere prestaties. "Het is een erkenning die je krijgt en heeft vijf certificaten. Wij hebben ze alle vijf", zegt rector Wessel van de Hoef.

"We zijn er in 2015 mee begonnen en maken leerlingen bewust van alle facetten van gezond bezig zijn. En dat gaat niet alleen maar over gezond eten, maar ook over roken of voldoende bewegen."