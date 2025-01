Bevolkingsgroei in Noord-Holland sterk afgenomen door vergrijzing en gedaalde immigratie

Nog steeds groeide het aantal inwoners afgelopen jaar in alle provincies. In heel Noord-Holland was dat met 5,6 mensen per duizend inwoners. Dat is minder dan vorig jaar: toen kwamen er 8,1 personen per duizend bij.

De daling van deze groei komt volgens het CBS vooral door gedaalde immigratie: er komen minder mensen naar Nederland dan eerdere jaren. Ook emigreren veel mensen naar het buitenland of verhuizen ze naar andere provincies, zoals Zeeland, Drenthe en Overijssel. Een andere oorzaak is de vergrijzing: er overleden meer mensen dan er kinderen werden geboren.

Grootste stijging en daling

In de plaatsen Schagen, Uithoorn, Blaricum en Opmeer nam het aantal inwoners het snelst toe, met tussen de 13 en 22 nieuwe mensen per duizend inwoners. Opmeer groeide het snelst. Dat kwam omdat er daar het afgelopen jaar veel nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd.

In Bloemendaal, Bergen en Wormerland nam het aantal inwoners juist af. Daar daalde de bevolking het snelst van heel Noord-Holland, met zo'n 7 a 8 minder mensen per duizend inwoners. Dat kwam met name door vergrijzing.

(Sterke) groei in andere provincies

Hoewel de bevolkingsgroei in Noord-Holland het afgelopen jaar daalde, nam die in Noord-Brabant, Zeeland, Drenthe en Overijssel juist toe. In Zeeland, Drenthe en Overijssel kwam dat vooral doordat veel mensen uit de Randstad hiernaartoe verhuisden.

De sterkste groei was het afgelopen jaar in Flevoland. Ook daar kwam dat met name door binnenlandse verhuizingen, maar ook door 'natuurlijke aanwas', wat betekent dat er meer baby's zijn geboren dan er mensen overleden.

Na Flevoland groeide Noord-Brabant het hardst. Daar kwam dat bijna volledig door buitenlandse migratie. Hier zitten een aantal grote asielzoekerscentra, zoals in Budel en Gilze-Rijen. Andere Brabantse gemeenten groeiden door de komst van veel arbeidsmigranten, zoals Eindhoven.

In totaal kwamen er vorig jaar in heel Nederland zo'n 103.000 nieuwe mensen bij: ruim 30.000 minder dan in 2023. De groei komt volledig door buitenlandse migratie.