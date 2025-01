Mobiele Eenheid ontruimt kraakpand Rozengracht, geen aanhoudingen

Afgelopen zaterdag maakte een groep krakers bekend dat zij het pand in het centrum hadden gekraakt. Maandag werd duidelijk dat het pand echter niet leegstond, maar dat student Paul anti-kraak woonde in het pand.

De eigenaar van het pand laat aan AT5 weten dat de schade in de woning meevalt. "Ze hebben de drank van Paul opgedronken en zijn wc-rollen opgebruikt. Verder staat er op de deur 'kraken gaat door', maar de schade valt mee." Ook Paul heeft gereageerd op de ontruiming. "Ik ben blij dat ik gewoon weer mijn huis in kan en dat ik thuis kan slapen.

Weekend naar je ouders

Paul gaat vaak aan het einde van de week terug naar zijn ouderlijk huis in Limburg, zo ook vorige week donderdag. "Ik kreeg zaterdag toen ik aan het werk was in de zaak van mijn vader een belletje van de Amsterdamse politie", vertelde de student aan AT5. "Ik kan het eigenlijk niet begrijpen, want die mensen komen binnen en die zien dat er een bed en een slaapbank staan, er liggen dekens die gebruikt zijn. Ik snap gewoon niet dat ze zijn blijven zitten."