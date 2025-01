Drie verdachten kunstroof gepakt in Heerhugowaard, schatten nog niet terug

De politie laat weten dat de mannen in volledige beperkingen zitten. Het drietal wordt ondervraagd over hun rol bij de kunstroof. Eerder verspreidde de politie een foto van een verdachte in een bouwmarkt in Assen. Naar deze man wordt nog gezocht.

Een getuige laat aan NH weten dat er vanmiddag iets voor 15.00 uur drie politiebussen "met een flinke vaart" op de N242 richting Heerhugowaard reden. "Ruim een uur later zag ik op de N194 twee luxe auto's met de sirene aan. Zij reden ook in de richting van Heerhugowaard. Wel zat er een redelijke afstand tussen."

Kunstschatten uit Roemenië

De inbraak in Assen gebeurde op zaterdag 25 januari. De mannen namen archeologische topstukken uit Roemenië mee. Zo werd de gouden helm van Coțofenești, die uit de vijfde eeuw v.Chr. dateert, buitgemaakt. Ook namen de daders drie gouden armbanden mee.

Direct begon de politie met een grootschalig onderzoek. Het museum en de directe omgeving werd minutieus doorzocht. Ook in Alkmaar, Witmarsum, Groningen, Assen en Rolde speurden rechercheurs naar sporen.

Een paar dagen na de inbraak maakte de politie bekend dat de daders mogelijk uit Noord-Holland kwamen. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd gemeld dat er bij de inbraak gebruik werd gemaakt van hamers, een moker en een koevoet.

Onduidelijkheid over kunstschatten

Het Drents Museum laat weten "erg blij" te zijn met het nieuws van de arrestaties. "We hebben veel respect voor de opsporingsdiensten die deze vreselijke zaak zo adequaat hebben aangepakt en wachten vol spanning de verdere ontwikkelingen af. Het ongeschonden terugvinden van de geroofde kunstobjecten zou voor alle betrokkenen een fantastische volgende stap zijn, niet alleen voor ons, maar met name voor de Roemeense bevolking."