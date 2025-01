Waar is emoe Birdy? Baasjes maken zich grote zorgen

Nadat Herman opmerkte dat Birdy weg was, zochten Bibi en hij nog tot middernacht. Onder andere in de polder, waar het dier de vorige keer naartoe was gevlucht, maar daar was ze nu niet.

De politie en omliggende boeren zijn inmiddels op de hoogte gesteld, maar tot nu toe is het dier nog niet gesignaleerd. "We hebben nog geen enkele melding binnengekregen, en dat is vreemd. Het is een opvallend beest, dat op twee poten loopt," zegt Bibi. Ze vermoedt dat Birdy niet ver weg is.

Grote zorgen over gezondheid

Hoewel de zoektocht tot nu toe niets heeft opgeleverd, kan Birdy zomaar ergens opduiken. Het beste is dan om het dier niet direct te benaderen, maar de politie te bellen, zegt Bibi. Daarna zullen de politie, Bibi en Herman proberen het dier te vangen.

En dat vangen is volgens Bibi geen eenvoudige taak. "Ze is schuw en niet te lokken met voer. Met touwen of planken proberen we haar de hoek in te drijven, dan ga ik op haar zitten en bind ik haar poten vast. Vooral met die poten moet je voorzichtig zijn, ze zijn scherp."

Ondertussen maakt Bibi zich zorgen. "Birdy moet wel gewond zijn, want ze is heel hard door dat hout heen gebeukt. Ik vrees dat ze al ergens in een hoekje ligt."