Twintig stellen trouwen in de zomer op de ring

De twintig ceremonies worden deze dag gratis verzorgd door een trouwambtenaar van de gemeente, zowel in het Nederlands als in het Engels. Voor de bruidsparen wordt er een feestelijke trouwplek gecreëerd met ruimte voor gasten. Volgens de gemeente compleet met 'rode loper, muziek en een foto- en taartmoment'.

De stellen die zijn ingeloot komen allemaal uit Amsterdam of Weesp. Zij gaan de komende weken in gesprek met het huwelijksbureau van de gemeente en de producent van de trouwlocatie over alles wat er komt kijken bij een bruiloft op de ring.

Aanzoeken

Voor mensen die tijdens het festival een huwelijksaanzoek willen doen, kan dat ook op de ring. Er zal op die zaterdag namelijk een speciale aanzoekplek worden ingericht.