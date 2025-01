Stadsbestuur komt deels terug op weigeren ozb-stukken: "Te snel conclusie getrokken"

"Wat wij wel erkennen, en daar hebben we wel in het college van burgemeester en wethouders over gepraat, dat we te snel de conclusie hebben getrokken dat dit betekent dat de retraite-stukken integraal geheim moeten blijven", gaf Halsema toe. "Het college zal daarom, zonder eerst de bezwaarprocedure af te wachten, alsnog per document per passage beoordelen welke informatie openbaar kan worden gemaakt en welke informatie niet."

Herberg

Met retraite-stukken doelt Halsema op de stukken die zijn gemaakt naar aanleiding van besprekingen over de begrotingen buiten het stadhuis. De laatste bespreking was bijvoorbeeld in het Herberg Het Mandelahuisje in Noord.

Deskundigen van de Wet open overheid (Woo) uitten eerder ernstige twijfels bij de onderbouwing van het stadsbestuur om de stukken te weigeren. Ze konden zich bijvoorbeeld niet voorstellen dat álle stukken persoonlijke beleidsopvattingen bevatten.