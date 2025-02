Haarlem had geneeskrachtig water in handen, maar kuuroord werd een flop

Christine Willemsen: ''In Haarlems Dagblad werden de mislukkingen breed uitgemeten. Grootste fout is geweest dat ze er geen hotel bij hebben gebouwd. Ook een casino ontbrak. Rijke, luie mensen hadden daar behoefte aan. Er is niet goed over nagedacht, maar het zal met geld te maken hebben gehad."

"Verder is de oplevering een beetje vreemd gelopen. Het brongebouw stond op een andere plek dan op tekening was bepaald. Daar was een hoop gedoe over. Dit pand is met veel ceremonieel geopend. Maar dit was alleen een gebouw ter verpozing."

Wanneer het werkelijke badhuis, op vijf minuten lopen op de Kleine Houtweg, precies geopend zou worden, is lang vaag gebleven. Dat heeft zeker een rol gespeeld bij het mislukken. Ik las verhalen over mensen die er speciaal voor uit het buitenland kwamen, maar er niet terecht konden.''

Geen constante stroom van geneeskrachtig water

De grootste sof is dat het geneeskrachtige, ijzerrijke water uit Vijfhuizen geen constante stroom is. De toevoer door de verroeste pijpleiding hapert. Nog geen tien jaar later verliest het gebouw zijn oorspronkelijke functie. Nog jaren wordt het gebruikt voor optredens, tentoonstellingen, concoursen en concerten. In 1932 gaat de sloopkogel ertegenaan. Er is ruim honderd jaar later geen spoor meer te zien van dit stukje Haarlemse geschiedenis.

