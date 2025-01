Politie geeft foto verdachte kunstroof Drents Museum vrij

Het gaat in totaal om drie foto's van een bewakingscamera in een bouwmarkt in Assen. De man draagt een pet en een bril.

120 tips

Afgelopen weekend werden drie kunstwerken gestolen uit het Drents Museum in Assen. Bij de diefstal werden topstukken uit Roemenië gestolen, een zogenoemde gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden.

De politie is op zoek naar drie verdachten. Zij zouden alle drie uit Noord-Holland komen, zo maakte de politie gisteren bekend in het Tv-programma Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van die uitzending zijn er 120 tips binnen gekomen over de diefstal. Of daar een doorslaggevende aanwijzing bij zit die leidt naar de daders of de gestolen objecten, wil de politie niet zeggen.

Eerder werd al bekend dat voor de inbraak een Volkswagen Golf is gebruikt. Die werd gestolen in Alkmaar en is kort na de roof uitgebrand gevonden onder een viaduct in het nabijgelegen Rolde.