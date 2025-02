Thijsse's Hof is al 100 jaar de natuurparel van Bloemendaal

Naast het in toom houden van woekeraars, worden in Thijsse's Hof ook zeldzame planten aangeplant en gekoesterd. Je vindt er bijvoorbeeld gaspeldoorn, een bremachtige struik vooral in meer zuidelijk gelegen kustgebieden groeit, zoals Bretagne.

Johan: "We hebben hier ook maretakken. Dat zijn parasieten die heel zorgvuldig zijn aangebracht op de takken van hun gastheer, want in de natuur van Noord-Holland komt de maretak niet voor. Wel in Limburg. Maar Thijsse was er een fan van, dus we doen ons best om die plant hier te houden."