Winkeliers Haarlemse Generaal Cronjéstraat: "Handen uit de mouwen!"

Zowel de betrokken buurtbewoner als de winkelier hebben de Cronjé in de loop der jaren zien veranderen en niet altijd ten goede. Gerard Duppen: "Ik kwam hier al als jochie van vijf. Toen kon je hier echt alles kopen wat je nodig had. Maar dat is veranderd. Door de hoge huren zijn veel winkels verdwenen en er zijn veel meer woningen bijgekomen. Dat is jammer."

Kees Paulussen: "Er is veel veranderd in de twaalf jaar dat ik hier ondernemer ben. De straat ging achteruit. Eerst zagen we er veel kappers bijkomen, daarna bezorgrestaurants en massagesalons. Maar de laatste jaren gaat het weer de goede kant op. We zien ook ander publiek. Er komen mensen uit Amsterdam, omdat het hier nog een beetje te betalen is. En we hebben hier veel minder leegstand dan bijvoorbeeld in het centrum."

'Volle kracht vooruit'

De ondernemer hoopt dat de opknapbeurt van de straat snel van start kan gaan, zonder al te wilde plannetjes vanuit de lokale politiek. "De gemeente moet nog op zoek naar een aannemer. Maar als het goed is, kan de eerste schop in september de grond in. Verantwoordelijk wethouder Robbert Berkhout is ook erg betrokken bij de straat. Handen uit de mouwen en volle kracht vooruit!"