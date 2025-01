Ajax-trainer Francesco Farioli rekent zich nog niet rijk: "Ik was nooit zo goed in wiskunde"

Ajax verspeelde vorige week met een smadelijke nederlaag tegen Riga FC (1-0) de kans om zich rechtstreeks voor de achtste finales te plaatsen. "Natuurlijk was dat pijnlijk", erkende Farioli op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Maar dat hebben we achter ons gelaten. Als we die wedstrijd nog een keer spelen op die manier, dan winnen we 97 of 98 van de 100 keer. Zij schoten in de 77e minuut voor de eerste keer op ons doel."

Ajax mist de geschorste Branco van den Boomen en geblesseerde Owen Wijndal. Davy Klaassen en Youri Regeer zijn niet speelgerechtigd.

Sterrenensamble

Galatasaray is met aanvallers als Victor Osimhen, Michy Batshuayi en Dries Mertens naar Amsterdam gekomen. Mauro Icardi is geblesseerd en Hakim Ziyech ontbreekt omdat hij voor een vertrek naar Al Duhail uit Qatar staat. Davinson Sánchez, eveneens een oud-speler van Ajax, is wel inzetbaar.

De club staat bovenaan in de Turkse competitie, met een voorsprong van 6 punten op Fenerbahçe. Galatasaray kan zich nog wel rechtstreeks voor de achtste finales plaatsen.