Gaslek Zaandam blijkt vonkende elektrakabel naast gasleiding

De melding van het gaslek werd iets voor 9.00 uur gedaan aan de Cornelis van Uitgeeststraat. Op dat moment was Idris in het pand in de straat aan het werk. "Ik kwam aan, deed de kruipruimte open en rook al rook", laat hij weten. Onmiddellijk belde hij de brandweer, die vrij snel extra wagens inzette. "Het was niet direct een gaslucht, maar meer teer", laat hij weten. Idris werd vervolgens gecontroleerd door de hulpdiensten, maar mankeerde niets.

Omdat de kabel naast een gasleiding lag werd het gebied direct ruim afgezet en ontruimd. De veiligheidsregio laat weten dat er tientallen mensen uit hun woning en werkplek zijn ontruimd. Omdat het ook begon te regenen en het onduidelijk was hoe lang ze moeten wachten werd hen een plek aangeboden waar ze kunnen wachten en schuilen.

Rond 12.00 uur was alles weer veilig.