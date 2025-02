'Namenboek' voert scholieren door de oorlogsgeschiedenis van de polder

Blijdorp heeft al veel verhalen over de oorlog opgetekend, waaronder die over wapentransporten in de Wieringermeer. Ze dacht dat ze de geschiedenis van de regio goed kende, maar werd verrast door alle nieuwe verhalen achter de namenmonumenten.

Zo maakte het verhaal van Pieter Paulusse, wiens naam op een monument in Wieringerwerf staat, indruk op de schrijver. Paulusse ontvluchte de armoede in Zeeland om in de nieuwe polder Wieringermeer te werken. "Hij werd ingedeeld bij de cavalerie in Den Haag. Bij Duitse bombardementen in mei 1940 is hij om het leven gekomen."

"Het boek leest alsof je over familie leest"

De schrijvers hebben begrijpelijke taal gebruikt om de verhalen leesbaar te maken voor alle basisschoolleerlingen. Bij het boek komen ook twee lessen, één voor op school en één bij het Joods Werkdorp in Slootdorp.

Otto Smit van het 4 mei-comité Wieringermeer hoopt vooral dat scholieren met dit boek zelf op ontdekkingstocht door de polder gaan. "Het boek leest alsof je over familie leest", zegt Otto Smit. "De verhalen komen heel dichtbij zo. Het doet echt wat als je ziet dat gewone mensen gewoon dingen doen die eigenlijk heel ongewoon zijn. Dankzij hen leven we in vrijheid."