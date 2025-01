Kogel door ruit kinderdagverblijf bij schietpartij Amsterdam Nieuw-West: "Ouders en kinderen geëvacueerd"

Selma, een medewerker van het kinderdagverblijf, zegt dat meerdere ouders getuige zijn geweest van de schietpartij. Een ouder zou zelfs tussen de schutter en zijn doelwit hebben gestaan, aldus Selma. "Mijn partner stond binnen, op twee, drie meter afstand. Wij hebben ze via de hoofdingang binnengelaten, daarna hebben we alle ouders en kinderen naar een ander deel van het gebouw geëvacueerd."

"We zijn allemaal een beetje van slag", zegt Selma. In het kinderdagverblijf was vanochtend slachtofferhulp aanwezig.

Twee verdachten

De schietpartij in Slotermeer gebeurde gisteren rond 17.45 uur, net op het moment dat veel ouders hun kinderen wilden ophalen. Volgens de politie is een ruzie tussen drie mannen de aanleiding van het incident. Eén van die mannen, een 28-jarige Amsterdammer, liep meerdere schotwonden op. Hij is verdachte in de zaak.

Een andere verdachte, een 29-jarige Amsterdammer, werd later op de avond aangehouden toen hij zich in het ziekenhuis meldde. Ook hij had een schotwond.