Opklaringen in het verschiet en zonnig weekend voor de boeg

Volgens weerman Jan Visser is het vandaag zo goed als droog. Lokaal kan er een buitje vallen en er staat wat wind, maar de opklaringen zullen zich in de loop van de dag verder uitbreiden van het zuidwesten van het land naar onze provincie. Ook de wind zal dan voorzichtig afnemen.

Morgen lijkt het beeld heel erg op dat van vandaag: we beginnen de dag enigszins grauw en mogelijk wat regenachtig, maar 's middags klaart het op.

Zonnig weekend voor de boeg

Vrijdag en in het weekend krijgen we te maken met de invloed van een hogedrukgebied, dat ervoor gaat zorgen dat de zon meer ruimte krijgt. De temperatuur gaat dan wat dalen, naar zo'n 5 graden, en 's nachts kan het licht vriezen. Overdag kunnen we genieten van een fris winterzonnetje, perfect weer voor een wandeling dus.

Let wel op: door deze combinatie van weersomstandigheden kan het zomaar zijn dat er 's nachts en 's morgens mist ontstaat, zoals vorige week ook het geval was.