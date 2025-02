Jubileum voor lunchroom gerund door mensen met beperking

Er was een coronapandemie, de weg lag een jaar open, de tunnel was een tijd dicht... en toch weet Beverwijk en omstreken de weg naar Lunchroom Anders altijd weer te vinden. Al tien jaar lang geeft Aartje Siemensma in haar zaak mensen met een beperking een baan. "Het verschil van toen en nu is megagroot. Vooral sociaal hebben ze zóveel bijgeleerd", vertelt Aartje in deze reportage. Vandaag is Anders' officiële jubileum.