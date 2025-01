Stapels post voor 10-jarige gewonde Lieke: "Met zoveel steun draait het naar iets positiefs"

Astrid: "Elke dag samen die post openmaken is wel iets moois om te doen. We zitten er nog midden in. Al gaat het werk op het bedrijf gewoon door. Het gaat je niet in de koude kleren zitten. Door al die media-aandacht weet iedereen in de omgeving nu wat er gebeurd is en dat is soms ook wel fijn als Lieke buiten is."

'De arts heeft wonderen verricht'

Inmiddels zijn we ruim drie weken verder en gaat Lieke af en toe weer naar school. "Haar gezicht knapt iedere dag op, ze is blij en enthousiast al heeft ze wel af en toe hoofdpijn. Niet zo gek natuurlijk, want ze heeft een enorme klap gehad. De plastische chirurg in Alkmaar heeft echt wonderen verricht", zegt ze opgelucht. "De hechtingen zijn er inmiddels uit en er groeit weer haar op de plek waar het weg was. Er zijn geen operaties meer gepland, het is waanzinnig hoe goed ze geneest."

Het ongeluk heeft een enorme impact op het gezin. "We zijn met zijn zessen thuis en onze oudste dochter heeft zien te gebeuren. Dat vind ik zo erg." Vanuit het ziekenhuis wordt er veel hulp geboden ook om erover te praten, maar op dit moment heeft het gezin vooral steun aan elkaar.

Ondernemer van het jaar

Naast het ernstige ongeluk was er ook deze maand een lichtpuntje voor de ondernemer. Haar bedrijf Beemster Valery dat ze runt naast de akkerbouw heeft de ondernemersprijs 2024 gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt door de Purmerendse ondernemersvereniging PRO. "We dachten bij onszelf: we gaan er gewoon heen. Het was een paar dagen na het ongeluk en we konden wel een verzetje gebruiken." De ondernemer had geen idee dat ze zou winnen. "Ik dacht echt even... is dit een droom? Knijp me even, wat is hier aan de hand?"

Astrid waardeert het enorm dat ze prijs heeft gewonnen, het bedrijf groeit steeds verder uit en op dit moment hebben ze ruim vijf hectare voor lokaal gebruik. De roodschillige aardappeltjes worden steeds populairder en zijn inmiddels in verschillende supermarkten te koop.