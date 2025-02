De struikelsteen is veel meer dan een herdenkingssteen, zo toont nieuwe NH-docu

De NH-verslaggever was erbij toen in 2022 de eerste struikelsteen in haar woonplaats werd gelegd, en volgde de leggingen op de voet. Ze ontdekte iets bijzonders in 'haar' Haarlem: "Dit zijn niet zomaar leggingen, dit is een groeiende beweging. Het is een steentje in de vijver."

Een naam, een gezicht, een verhaal

In vergelijking met veel andere steden, gebeurt in Haarlem volgens Geja iets bijzonders. Bij elke legging wordt een ceremonie gehouden. De stichting begon met een handjevol mensen, maar is inmiddels uitgegroeid tot een grote groep vrijwilligers.



Geja: "Nabestaanden worden opgespoord, vrijwilligers graven in archieven op zoek naar verhalen en herinneringen, scholen en buurtbewoners worden erbij betrokken." En zo krijgt elke steen een naam, een gezicht, een verhaal.

NSB-burgemeester

Haarlem heeft een pijnlijk verleden als het gaat om de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. De stad had een fanatieke NSB-burgemeester, Simon Plekker. Als eerste stad in Nederland liet hij de Jodenster invoeren en ook de eerste stad die anti-Joodse maatregelen doorvoerde. Op Amsterdam na, is het aantal gedeporteerde joden, Sinti en Roma uit Haarlem het hoogst: 733 Haarlemmers.