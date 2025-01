Volendammer jaagt drie gewapende overvallers zijn huis uit

De schrik zit er goed in op het dorp. In het Praathuisje op de Dijk vertellen de mannen dat het naar omstandigheden goed gaat met de oude horeca-ondernemer, die een bekende is in het dorp. Zijn woning werd gisteravond rond 19.00 uur overvallen.

Ook de buren van de man vertellen dat hij thuis is en dat er al de hele ochtend politie in het huis aanwezig is voor onderzoek. "Hij hoefde gisteravond niet mee naar ziekenhuis, wel was er een ambulance", vertelt de buurman.

Wapens en geweld

De Volendammer en zijn vrouw werden gisteravond opgeschrikt door meerdere mannen in hun huis. De verdachten eisten onder bedreiging van wapens en met geweld, dat zij hun bezittingen afgaven. De buurvrouw vertelt dat ze een mes bij zich hadden.

Volgens de politie gaven de bewoners hier geen gehoor aan en raakte de man in gevecht met één van de overvallers. "Hierbij liep de bewoner verwondingen op. Vervolgens vertrokken de mannen zonder buit uit de woning."

Een oplettende getuige heeft gisteravond een deel van het kenteken van de verdachten door kunnen geven aan de politie. Na onderzoek kon het voertuig op de A1 ter hoogte van afslag Hilversum stilgezet worden. In de auto zaten de drie verdachten. De verdachten zitten vast voor verhoor. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.