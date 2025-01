Onrust onder KLM'ers na aangekondigde ontslagronde: 250 kantoorbanen op de tocht

In oktober maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat er forse maatregelen genomen zouden worden om het bedrijf gezonder te maken. Onder andere een nieuwe cateringformule zou hieraan bijdragen, maar ook werd niet uitgesloten dat er banen verloren zouden gaan.

KLM spreekt over niet-operationele banen die zullen sneuvelen. Dat betekent dat onder andere bagagemedewerkers, piloten en technici niet mee worden genomen in de aangekondigde ontslagronde. Zij zijn namelijk nodig om de dienstregeling te kunnen vliegen, en KLM kampt daar juist met een personeelstekort.

Bij het bedrijf hebben in totaal 5.000 mensen een kantoorbaan. Welke banen er precies zullen sneuvelen is nog niet duidelijk. Een woordvoerder laat weten dat het op het hoofdkantoor in Amstelveen kan zijn, maar ook op de kantoren van de verschillende divisies zoals Engineering & Maintenance (voor het onderhoud van vliegtuigen) of Ground Services (van het inchecken en boarden tot laden, lossen en tanken).

KLM blijft ondertussen werven

"Het is voor onze toekomst cruciaal om kosten structureel te verlagen en daar horen pijnlijke keuzes bij", zegt KLM-baas Marjan Rintel. "Een daarvan is het reduceren van het aantal kantoorfuncties."

"Daarbij proberen we om gedwongen ontslagen te voorkomen, al kunnen we het niet bij voorbaat uitsluiten. Dit proces pakken we uiterst zorgvuldig aan, in nauw overleg met de Ondernemingsraad. Voor operationele of schaarse functies blijven we werven, zodat we onze operationele capaciteit zo veel mogelijk kunnen inzetten."

'Onrust'

"KLM heeft ons onaangenaam verrast", zegt Reinier Castelein, voorzitter van Vakbond De Unie. KLM en de bonden kwamen vanmorgen bij elkaar voor cao-onderhandelingen die al gepland stonden. “De discussie ging vanmorgen alleen vooral over of wij als bonden wel tijdig waren geïnformeerd over dit collectief ontslag, in plaats van dat het over de inhoud ging. We weten eigenlijk nog steeds niet wie er ontslagen wordt en of er gedwongen ontslagen bij zitten.”

Het nieuws zorgt volgens hem voor veel onrust bij het personeel. “Ik heb ondertussen wel leden die ons mailen en bellen met de vraag: ‘weet jij iets meer en moet ik me zorgen maken?’ Ze willen weten wie er in aanmerking komt. Wij kunnen nergens antwoord op geven omdat we het niet weten. Het zorgt voor een hoop onrust en aanhoudende onduidelijkheid.”

Vrijwillige vertrekregeling

"Het is niet des KLM’s om op deze wijze te communiceren over gedwongen ontslag op deze schaal. In de cao staat keurig afgesproken hoe bonden en KLM hierover in gesprek moeten. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden."