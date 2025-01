Straat ontruimd en afgezet in Zaandam om gaslek

Verslaggever Mischa Korzec is ter plaatse en sprak met een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het gaslek zit in de kruipruimte van een bedrijfspand met een woning daarboven. Het gebied is afgezet in een straal van zo'n 100 meter, en de straat is afgesloten.

De brandweer laat weten dat er één persoon is nagekeken door een ambulance voor 'lichte rookinhalatie'.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig op het bedrijventerrein. "Er wordt natuurlijk gewerkt in de bedrijven hier, en al die mensen moeten geïnformeerd worden. Daarom zijn we met veel man aanwezig", aldus de woordvoerder.

Ontploffing

Daarnaast is er bij een gaslek altijd het risico op ontploffing. "Het gas kan zich ophopen in die kruipruimte, en als daar een vonk ontstaat dan loop je het risico dat dat ontploft."

Hoeveel mensen er precies zijn ontruimd, is niet duidelijk. Er is een locatie waar mensen die hun huis of werkplek moesten verlaten, naartoe kunnen. De woordvoerder weet ook niet hoeveel mensen daar gebruik van hebben gemaakt.

Liander is inmiddels aanwezig om het lek verder te bestuderen en te dichten.