Steeds meer Texelaars vinden het eiland te druk

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de druktebeleving. Eerder verschenen er berichten in de media dat Texel 'te druk' zou zijn. En dat gaf een negatief beeld. Texelaars is gevraagd of ze als gevolg van drukte overlast ervaren. Het zijn met name de zomermaanden waar Texelaars overlast ervaren, in het voorjaar en najaar bijna niet. Een meerderheid (57 procent) vindt het te druk op het eiland.

Overlast wordt ervaren in supermarkten (wachten voor de kassa), maar ook op parkeerplaatsen (geen plekje kunnen vinden) of op de weg (onverwacht stoppen van auto's).