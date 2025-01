112-blog | Politie zoekt met helikopter naar verdachte na vondst hennepplantage • Jongeren verdacht van geweld tegen vriendengroep

29 januari 2025, 10.34 uur

Aan de Cornelis van Uitgeeststraat in Zaandam is vanmorgen een gaslek ontstaan. De brandweer heeft groot opgeschaald en is met veel materiaal aanwezig. Volgens een woordvoerder is het lek ontstaan in een woning op het terrein, waar verder vooral bedrijven gevestigd zitten. Bedrijven en woningen in de directe omgeving worden ontruimd.

De Cornelis van Uitgeeststraat ligt in een bedrijvengebied, bij station Zaandam Kogerveld in de buurt. Liander is aanwezig om verder onderzoek te doen en het gaslek te dichten.