Vraag stijgt: Hilversumse buurt krijgt twee extra karretjes om gratis ouderen te vervoeren

Financiering dankzij sponsors en donateurs

De nieuwe karretjes worden gefinancierd met behulp van lokale sponsoren, zoals winkeliers in het winkelcentrum Kerkelanden, en donaties van buurtbewoners. "We hebben het volledige bedrag nog niet bij elkaar", legt Monique uit. "Zo’n wagentje kost vierduizend euro, en we zitten nu rond de duizend. We zijn nog in gesprek met Amaris, die waarschijnlijk één wagentje wil sponsoren, en daarnaast praten we met enkele andere fondsen om het resterende bedrag bijeen te krijgen."

Vrijwillige chauffeur Piet de Boer is blij dat er meer wagens komen. "Ik merk hoe belangrijk dit is voor de ouderen." Naast chauffeur is hij soms ook een luisterend oor, wat volgens hem een grote waarde toevoegt aan de ritten. "We hebben leuke gesprekken, en ik zie hoe blij mensen worden. Je merkt echt aan hoe de mensen praten dat het ze gelukkig maakt."

