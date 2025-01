Hoe Rudy’s auto betrokken raakte bij de beruchte Drentse kunstroof

Voor de 24-jarige Rudy uit Alkmaar voelt het alsof hij in een film is beland. Zijn auto werd in de nacht van woensdag op donderdag gestolen uit de Ingelandstraat in Alkmaar. Hoewel het pal voor zijn deur gebeurde, merkte hij pas 's middags dat zijn Golf was verdwenen.

"Toen ik rond 12.15 uur de deur uitging voor een afspraak, zag ik dat mijn auto weg was", vertelt Rudy. "Hoewel ik zeker wist dat hij voor de deur geparkeerd stond, heb ik een rondje door de straat gelopen, maar dat leverde natuurlijk niets op." Met zijn moeder reed hij daarna nog een rondje door het Rooie Dorp, maar als Rudy ook dan zijn auto nergens ziet staan, doet hij aangifte.

Zijn geliefde auto, waar hij ruim een jaar voor spaarde, is niet verzekerd tegen diefstal. "Voor mijn vorige auto betaalde ik veel verzekeringskosten, dus ik had nu de laagste genomen", vervolgt Rudy, die flink baalt. "Iedereen die mij kent, weet dat auto's mijn passie zijn. Aan deze Golf zat ik ook altijd te sleutelen. Er zat al een nieuwe motor in. En ik had er net nieuwe velgen opgezet."

Vluchtauto met gestolen kentekenplaten

Op de nacht van de diefstal werd zijn Golf voorzien van nieuwe, gestolen kentekenplaten. De dieven reden er rond 4.30 uur mee over het Julianaplein in Groningen, zo blijkt uit camerabeelden. Twee dagen lang was de auto spoorloos. Tot er op 25 januari 's ochtends vroeg werd ingebroken in het Drents Museum in Assen. De dieven namen verschillende Roemeense kunstschatten mee, waaronder een gouden helm van Coțofenești, die uit de vijfde eeuw v.Chr. dateert.

De auto van Rudy, waar de dieven mee zijn gevlucht, werd later uitgebrand teruggevonden.

Bekijk hier de video van de uitgebrande auto: