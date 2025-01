750 jaar Amsterdamse geschiedenis, maar welk moment is nou het belangrijkst?

De regenbooggemeenschap was goed vertegenwoordigd, bleek woensdagavond in Koninklijk Theater Tuschinski. De Amsterdamse Pride en de opening van het Homomonument werden genoemd als historisch hoogtepunt in de hoofdstedelijke geschiedenis. "Ik moet denken aan het homohuwelijk", zegt zanger Jeangu Macrooy. "Ik ben in Suriname geboren en zat daar in de kast, toen ik hierheen kwam wist ik: hier kan ik mezelf zijn."

Kraken

Opvallend vaak passeert ook de krakersperiode de revue. "Dat vind ik één van de mooiste periodes", zegt een dame die zelf nog op het KNSM-eiland in Oost heeft gekraakt. Peter Teesink, sinds 2019 de gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam, ziet dat anders. "Ik vind de krakersrellen natuurlijk een dieptepunt. Maar van daaruit heeft de stad zich weer opgebouwd." Een historisch moment, vindt Teesink.

Daan Schuurmans gaat als één van de weinigen verder terug in de tijd. De acteur en presentator van Het Verhaal van Amsterdam noemt de ontwikkeling van de Hollandse heistelling. "Het in de grond slaan van palen - slieten, zoals ze vroeger heetten - die ervoor zorgden dat wij die enorme bouwwerken hebben kunnen maken."

Ajax

En in het sportieve domein - hoe kan het ook anders - komt Ajax regelmatig voorbij. "Ajax in de Champions League-finale natuurlijk", zegt een jongeman met een dikke grijns. "Dat was een mooi moment, toch?!"

Het Verhaal van Amsterdam is vanaf woensdag 5 februari te zien op de NPO.