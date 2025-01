Klopjacht op oplichters in Amstelveen: drie verdachten in etappes opgepakt

Naar verluidt had hij zich verstopt in een tuinhuis van een woning aan de Grote Beer. Met een politiehond in de buurt werd de verdachte gesommeerd uit het huisje te komen. Uiteindelijk is hij in de tuin tegen de grond gewerkt en geboeid naar het bureau gebracht.

Daar worden de drie verhoord over hun rol bij de bankpasfraude. Of de derde verdachte inderdaad een vuurwapen bij zich had, is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe oud de verdachten zijn.