Peter (67) schrijft traumatische ontvoering van zich af in boek

De ontvoerders laten Peter Kuin uiteindelijk vrij, vermoedelijk omdat de politie een grootschalige klopjacht op hen heeft ingezet. Vier van de vijf daders worden later gearresteerd. Maar de gevolgen voor Kuin zijn ingrijpend: terugkeren naar zijn huis in Brazilië is onmogelijk. "De maffia heeft nog een appeltje met mij te schillen. Ik kan nooit meer over mijn schouder kijken," zegt hij vanuit zijn stamcafé in Andijk.

Dankzij een inzamelingsactie van zijn dochters, die bijna 5.000 euro opbracht, kon hij een ticket naar Nederland kopen, evenals een telefoon en kleding. Er bleef zelfs genoeg geld over voor een tweedehands motor uit 2002. "Ik wil naar mijn broer in Spanje rijden. Hier is het mij net te koud," zegt hij lachend. "Bovendien ben ik nu dichter bij mijn dochters, en dat is ook belangrijk."

Naast het maken van toekomstplannen werkt Kuin aan een boek over zijn ontvoering. "Ik ben kunstenaar en schrijver. Dit trauma moet ik van me af schrijven." Fysiek is hij nog niet volledig hersteld, maar mentaal gaat het steeds beter.

"Ik heb geen nachtmerries en hoop dat dat zo blijft. Ik besef hoe veel geluk ik heb gehad dat ik dit kan navertellen. Dat verhaal wil ik delen met de wereld."