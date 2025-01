Aantal gevaccineerde kinderen in de stad neemt voor het eerst in jaren toe

Sinds 2015 was er consistent een daling te zien in het aantal gevaccineerde kinderen in de stad. En in 2023 dipte de opkomst verder. Zo was toen slechts 76,5 procent ingeënt tegen de bof, mazelen, rodehond, difterie, tetanus en polio; terwijl dat percentage het jaar daarop 3 procentpunt hoger was. Verder was in 2023 59,6 procent van de Amsterdammertjes gevaccineerd tegen HPV (vorig jaar 5 procentpunt meer), en 64,3 procent tegen meningokokken (+1 procentpunt in 2024).

Volgens wethouder Alexander Scholtes is die trendbreuk te danken aan de wijkgerichte aanpak, die in 2021 werd ingezet, en die de laatste jaren is geïntensiveerd. Daarbij ligt de focus op wijken waar de vaccinatieopkomst relatief laag is. Vaccineren moet daarbij extra laagdrempelig mogelijk worden gemaakt. Zo organiseert de GGD voorlichtingsbijeenkomsten en vaker dan elders inloopspreekuren.

Urgentie groot

De impact van die aanpak is onder meer zichtbaar in onder meer Bos en Lommer, Slotervaart en Bijlmer Centrum. "Extra acties, zoals het nabellen bij gemiste vaccinatieafspraken, extra aanbod in de wijk en meer tijd voor het gesprek over vaccinaties", lijken effect te hebben.

En de urgentie is nog altijd groot, volgens Scholtes. "In de laatste weken zijn er ook in

Amsterdam gevallen van mazelen gemeld. Mazelen is een erg besmettelijke

vlekjesziekte. Om een uitbraak van de ziekte te voorkomen is het belangrijk dat ouders hun kinderen laten vaccineren."

Bovendien liggen de vaccinatiegraden in de stad nog altijd onder de 90 tot 95 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. "Betere bescherming tegen besmettelijke ziekten, voor alle inwoners van deze stad, vergt een lange adem", aldus Scholtes.