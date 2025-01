Waarom kunnen krakers in bewoond pand Rozengracht blijven? "Juridisch grijs gebied"

Polman noemt het een 'bijzondere kwestie'. Hij zegt dat er nu onder meer gekeken wordt of de woning ook juridisch gezien nog in gebruik was. "Zelfs in de rechtspraak is weleens gebleken: die verdieping waar gewoond wordt is wel in gebruik, maar een andere verdieping die leegstaat niet. Het is een juridisch grijs gebied."

Woonrecht

Polman denkt dat Paul, die tijdens de kraakactie een lang weekend in Limburg was en de krakers dus niet kon betrappen op huisvredebreuk, woonrecht heeft. Maar hij zegt dat de krakers dat ook kunnen hebben als ze er al enige tijd zitten.