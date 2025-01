Teun de Nooijer vertrekt aan einde van het seizoen bij hockeysters Amsterdam

De hockeysters van Amsterdam sloten de eerste seizoenshelft af op een derde plek, met 12 punten achterstand op koploper Den Bosch. De competitie gaat op zondag 9 maart verder.

"Het winnen van de EHL op eigen terrein blijft een bijzonder hoogtepunt, maar ook dit seizoen is er nog veel om voor te strijden. In de tweede helft van het seizoen willen we als team qua spel, mentaliteit en resultaat de beste versie van onszelf laten zien. Ik ben dan ook blij dat we nu al duidelijkheid kunnen geven over volgend jaar. Dat brengt rust en focus, waardoor we maximaal kunnen presteren", aldus de reactie van De Nooijer op de site.

De hockeyclub stelt in een afrondende fase te zijn van de zoektocht naar een nieuwe coach.