Belangrijke verkeersaders Amstelveen dagen dicht vanwege werk A9: dit moet je weten

Doorgaand verkeer richting Amsterdam of Uithoorn kan ook via de Keizer Karelweg rijden. Dat kruispunt was drie weken geleden nog een lang weekend dicht omdat het moest worden verplaatst. Daar had toen niet alleen het verkeer last van, ook (markt)ondernemers en winkeliers zagen beduidend minder klanten langskomen.

Lees verder onder de video waarin Rijkswaterstaat uitlegt waarom het kruispunt verplaatst moest worden.