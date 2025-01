Handballers Van der Ban en Nagtegaal genoten met volle teugen op bijzonder WK: "Alles ging de vloer op"

Behalve de wedstrijd tegen Frankrijk zullen de beide Noord-Hollandse handballers ook niet snel de bizarre schermutselingen na het gewonnen duel tegen Noord-Macedonië vergeten. "Tijdens de wedstrijd was er al gedoe op de tribunes. Na afloop zag ik euromunten over het veld rollen, petflessen met cola, aanstekers, bierbekers. Alles ging de vloer op," vertelt Nagtegaal. "Bij het afgroeten zagen we dat we snel naar binnen moesten. Dit was voor mij het moment dat ik besefte dat dit een speciaal toernooi was," kijkt hij terug op het agressieve gedrag van de Noord-Macedonische fans.

Heksenketel

"Tijdens de wedstrijd vond ik de sfeer wel lekker. Je voelt dat iedereen tegen je is. Dat is spannender dan een zaal die helemaal stil is," zegt Van der Ban, die zijn blik op de situatie werpt. "Fanatisme hoort erbij, maar dit kan natuurlijk niet. In geen enkele sport. Ik denk niet dat ik dit ooit nog ga meemaken."