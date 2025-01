Gerard werkt 40 jaar in Casino Zandvoort, morgen sluit de speelzaal

Negentien jaar is Gerard Boukes als hij net uit militaire dienst komt en aan de slag gaat in het casino. Hij is dan het jongste personeelslid van de Nationale Stichting Casinospelen van Nederland. Boukes komt in contact met zijn nieuwe werkgever via een handbalmaatje bij Zandvoortmeeuwen. De speelzaal is in die beginjaren gevestigd in de kelder van Hotel Bouwes.

Zaal-assistent

Gerard is te jong om als croupier te gaan werken. Hij wordt zaal-assistent. Zijn belangrijkste taak is het legen van de asbakken. ''Onderaan de ladder'', zegt hij veertig jaar later. ''Maar ik verdiende best aardig, want we mochten de fooien toen nog zelf houden. Ik leerde de gasten kennen, bouwde een goed contact met ze op waardoor ik met een aardig centje naar huis ging."

"Ik dacht dat ik dit tot mijn pensioen zou volhouden, maar rond de eeuwwisseling werden de functies multifunctioneler, ik moest ook achter de bar en in het restaurant staan en er kwam een nieuw loongebouw. De fooien werden voortaan onder het personeel verdeeld."

