Minderjarige jongen zwaargewond bij steekpartij in Linnaeusstraat

De melding van de steekpartij, vlak bij winkelcentrum Oostpoort, kwam even voor 15.00 uur binnen. Meerdere politie-eenheden en ambulances werden opgeroepen om eerste hulp te verlenen. Vervolgens is de jongen, aanspreekbaar, naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens een getuige ging aan het steken een vechtpartij vooraf. "Waar de ruzie over ging, weet ik niet. Die kinderen renden toen naar deze plek", zegt hij tegen AT5. Volgens de politie ging het om een ruzie tussen twee minderjarige jongens.

Een ondernemer uit de Linnaeusstraat zegt dat de jongen vrijwel voor zijn deur in elkaar is gezakt. "Waar in zijn lichaam hij is gestoken weet ik niet. We hopen dat het goed gaat met hem. Hij was heel jong; ik denk misschien 14, 15 jaar."



Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie heeft de omgeving van het incident afgezet en doet sporenonderzoek. Volgens een woordvoerder kwamen er veel jongeren op de ruzie af en zijn daarbij ook beelden gemaakt. "We roepen iedereen die iets gezien of gehoord heeft, of die beelden heeft, op om zich te melden."