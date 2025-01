Texelse brileider trekt vogelaars uit heel de wereld en heeft nu zelfs eigen T-shirt

De grote vraag is of de zeldzame brileider nog steeds ronddobbert bij Texel. Toon Pop van het Vogelinformatiecentrum heeft goed nieuws: "Ja, hij is er nog steeds en geniet duidelijk van zijn vakantie op Texel. Het trekt zelfs steeds meer mensen, ook uit Amerika. Het blijkt goedkoper om naar Texel te komen dan naar Noord-Amerika, waar de vogel normaal voorkomt. Maar ook vogelaars uit Pakistan en India hebben de weg naar Texel gevonden. Heel bizar."

Tropisch oord

Wat is de kans dat er familie van de brileider naar Texel komt? Pop: "We zullen het niet weten, maar het zou zomaar kunnen. Een paar jaar geleden hadden we hier een koningseider, die komt uit hetzelfde broedgebied en is iets minder zeldzaam, maar die heeft maandenlang in de buurt vertoefd. Als de brileider met andere Europese vogels trekt, kan het best zijn dat hij volgend jaar weer terugkomt."

Wat betreft het klimaat heeft de brileider weinig te klagen, vertelt Pop: "Hij is gewend aan de poolgebieden, en ik denk dat Texel voor hem wel een tropisch oord is. Maar hij zal binnenkort waarschijnlijk weer vertrekken, en dan zien we hem misschien wel nooit meer terug. Maar wie weet, heb je in ieder geval nog een t-shirt als aandenken, waarmee je kunt zeggen: 'Seen it, been there, got the t-shirt.'"

Bekijk hieronder de reportage over de zeldzame brileider.