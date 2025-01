Meer beelden van tweetal bij explosie in Purmerend, derde verdachte vrijgelaten

De aangehouden derde verdachte is een 18-jarige man uit Purmerend. De tiener zit niet meer vast, maar de politie blijft zijn betrokkenheid bij explosie in de Maasstraat onderzoeken.

Nieuwe beelden van tweetal

Het tweetal op de beelden is verantwoordelijk voor de explosie die in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 december rond 4.10 uur plaatsvond bij een woning aan de Maasstraat in Purmerend.

De eerste man droeg tijdens de explosie een jas met capuchon, een lichtkleurige broek en zwarte handschoenen. Hij had een lichte sjaal om zijn nek en droeg donkere schoenen met een witte zool.

De tweede man had die nacht een donkere jas met capuchon aan met daaronder een lichtkleurige broek. Verder droeg hij schoenen met reflecterende accenten en hield de man in zijn linkerhand een zwarte tas vast.