Inbraakpoging bij woning Heerhugowaard, politie zoekt drie mannen

Een camera van binnenuit de woning heeft het drietal vastgelegd. Het is dan donderdagmiddag 26 december rond 17.00 uur bij de bewuste woning in de straat Corona in Heerhugowaard. De bewoners zijn op dat moment niet aanwezig. Het is dan ook tweede kerstdag en ze waren ergens anders.

De drie hebben een schroevendraaier in de aanslag en proberen daarmee de deur te forceren. Op bovenstaande beelden is te zien dat twee mannen in actie komen, een derde staat op de uitkijk. Het lukt ze niet en ze vertrekken weer.

Signalementen van drietal

De eerste man heeft een lichtgetinte huidskleur en is gezet. Hij heeft een zwarte baard en droeg een jas en muts in lichte kleuren.

De tweede man heeft ook een lichtgetinte huidskleur, is aan de forse kant en droeg tijdens de inbraakpoging een lichtkleurige muts op en droeg een zwarte jas.

De derde man stond op de uitkijk. Van hem is het beeld minder goed, omdat hij aan de zijkant stond. Hij is slanker, was donker gekleed en had een capuchon op.

Inbraaktips

Het lukt de mannen dus uiteindelijk niet om iets buit te maken, omdat de bewoners goede beveiliging in en om het huis hebben.

Eerder maakten we bij Bureau NH een reportage over het voorkomen van woninginbraken, bekijk hier de tips nog eens terug: