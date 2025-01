Man mist tand en heeft gebroken kaak na mishandeling in Haarlemse uitgaansstraat

Voor twee mannen die op woensdag 10 december buiten staan te roken voor een café aan de Lange Veerstraat in Haarlem is het een gezellige nacht.

Vraag over sigaret

Iets na middernacht komt een man aangefietst. Hij vraagt om een sigaret, maar die heeft het tweetal even niet bij de hand. Binnen ligt hun pakje met peuken, maar dan wordt de fietser opeens agressief.

Als hij geen sigaret krijgt, slaat hij één van de mannen meerdere keren hard in zijn gezicht. Hij mist nu een tand en zijn kaak is gebroken.

Mountainbike

De verdachte is rond de 40 jaar oud, heeft een lichte huidskleur en een normale lichaamsbouw. De man wordt geschat op zo'n 1.85 meter.

De verdachte is kaal en brildragend. Tijdens de mishandeling die bewuste nacht droeg hij een bril met een zilverkleurig montuur. Verder droeg de verdachte een zwarte jas van het merk The North Face en schoenen van New Balance. Op zijn zwarte mountainbike stond in felgeel opschrift 'Cannondale'.