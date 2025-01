Haarlemse marathonschaatsers tonen begrip voor afgelasting Alternatieve Elfstedentocht

Omdat de Nederlandse wateren niet meer zo gemakkelijk dichtvriezen is men op zoek gegaan voor een alternatief op de Elfstedentocht in het buitenland. Voor de wedstrijd over 200 kilometer op natuurijs.

In 1974 werd voor het eerste de Alternatieve Elfstedentocht in het Noorse Lillehammer georganiseerd. Daarna werd de wedstrijd ook nog in onder andere Finland, Canada, Japan en Polen georganiseerd. Sinds 1989 wordt de wedstrijd georganiseerd op de Weissensee in Oostenrijk.