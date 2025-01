Huizen wil kijken naar langdurige opvang asielzoekers op water

De gemeente Huizen onderzoekt of het kan deelnemen aan een proef voor langdurige opvang van asielzoekers op het water, mogelijk zelfs voor meerdere jaren.

Langdurige opvang geeft rust

Volgens de gemeente zou langdurige opvang meer rust en stabiliteit bieden, zowel voor de vluchtelingen als voor de buurt. "Uit eerdere opvangperiodes hebben we geleerd dat de start van een opvangperiode veel aanpassing vraagt van zowel de vluchtelingen als de omgeving. Tegen de tijd dat er wederzijdse gewenning en stabiliteit is ontstaan, loopt de opvangperiode vaak alweer ten einde", aldus de wethouder aan de gemeenteraad.

Voor het daadwerkelijk zover komt, moet er nog wel het nodige gebeuren. Eerst moet deelname aan de proef haalbaar blijken, daarna moet de politiek er nog groen licht voor geven.

Zorgen van buurtbewoners

Of dat groene licht er komt, hangt ook af van of de Huizers het zelf zien zitten. Meerdere buurtbewoners hebben hun zorgen al laten horen aan de lokale politiek. Zo hebben buurtbewoners zorgen over de druk en overlast voor de wijk en vinden ze dat de gemeente onvoldoende heeft gekeken naar alternatieven op andere plekken in Huizen.

Andere buurtbewoners maken zich weer zorgen over de veiligheid. Ook wijzen buurtbewoners de gemeente op de toezegging dat opvang tot nu toe slechts tijdelijk zou zijn. "Keer op keer wordt beloofd dat de opvang tijdelijk is, maar dat bleken achteraf zoethoudertjes", klinkt het onder meer.

Vanavond praat de lokale politiek voor het eerst over het plan.