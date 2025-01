Kladjes, contracten en interviews: archief van band De Dijk straks voor iedereen toegankelijk

Ruim twee jaar geleden - zondag 18 december 2022 - speelde De Dijk een afscheidsconcert in een bomvol Paradiso. De poster met daarop de aankondiging hangt nog steeds in het voormalige boekingskantoor van de band aan het Singel. Op de gang van het kantoor hangt een andere poster: die van hun allereerste optreden in 1981. De Dijk speelde in het voorprogramma van Raymond van het Groenewoud. Ook dat was in Paradiso.

De band bestaat niet meer, maar het kantoor nog wel. En met alles wat er hangt en staat lijkt het wel een klein De Dijk Museum. Foto's, posters, prijzen, gouden platen, een portret van Huub van der Lubbe en een hoofd van klei (ook Huub?). "Dat zijn allemaal werkstukken van dierbare fans", zegt de voormalige zanger van De Dijk. "Die pleur je niet zomaar in de sloot."

Van der Lubbe is weer even terug op kantoor, samen met bandleden van het eerste uur Hans van der Lubbe (bas) en drummer Antonie Broek (sinds 1983). Ze wachten op de verhuiswagen van Stadsarchief Amsterdam. Want die komt zo een hele berg dozen - tot de rand toe gevuld met popgeschiedenis - ophalen en overbrengen naar de depots aan de Vijzelstraat.