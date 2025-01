Dakloze moeder Mila (27) blijft vechten voor urgentieverklaring woning

Maart vorig jaar gaan we langs bij de 27-jarige Mila en haar pasgeboren baby. Mila is niet haar echte naam, ze wil graag anoniem blijven. We ontmoeten haar op een parkeerplaats in Amsterdam-Noord. Ze is op dat moment dakloos en woont naar eigen zeggen al een aantal jaar in haar auto. Op de achterbank liggen luiers en babyflesjes. Op de bijrijdersstoel een wc-rol en flesjes water.

Mila raakte in 2023 onverwacht zwanger en vroeg daarom bij de gemeente urgentie aan om voorrang te krijgen op een sociale huurwoning. Dat verzoek werd herhaaldelijk afgewezen.

Zo'n tien maanden na ons bezoek aan Mila blijkt vandaag in de rechtbank dat het nog steeds niet veel beter gaat met het jonge gezin. Hoewel ze af en toe ergens terecht kan om haar baby te wassen, slaapt Mila naar eigen zeggen nog steeds vaak in de auto. Vanavond ook. "Mijn dochter is gezond en slaapt gek genoeg prima in de auto, maar ik doe nog steeds geen oog dicht. Ik voel me niet veilig."