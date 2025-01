Lege trein ontspoord op station Haarlem

Het is nog onduidelijk hoe de trein naast de rails terechtkwam, zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. Wel is duidelijk dat de schade aan het spoor aanzienlijk is.

"We verwachten dat we alles vrijdagochtend hersteld hebben. We moeten de trein eerst terug op het spoor zetten en dan pas kunnen we de schade goed opnemen. Maar het is al wel duidelijk dat de rails, de wissels en de dwarsliggers daar beschadigd zijn."