Koperdieven slaan toe bij Museum Lichtschip in Den Helder: "Dit is al de vierde keer"

"Ja, dan baal je als een stekker", vertelt vrijwilliger Herman Steigstra. Steigstra is vroeger bemanningslid geweest op het knalrode schip en heeft daarna als vrijwilliger geholpen met de restauratie. Sindsdien is hij betrokken gebleven en niet meer weggegaan.

Op maandag is het museum gesloten, maar toen Steigstra en de andere vrijwilligers vanochtend aan boord kwamen zagen ze al meteen dat het foute boel was. Zo'n 25 meter aan kabel ontbrak, waardoor het hele schip zonder stroom zat. "Tsja, koperdieven he", aldus Steigstra. "Gelukkig hebben we slimme mensen aan boord, dus we zijn het nu aan het herstellen."

Metaaldieven sloegen vaker toe

Het is niet de eerste keer dat koperdieven toeslaan bij het museumschip. Volgens Steigstra is dit al de vierde keer dat er kabels of metaal wordt gestolen. "We zijn er wel een beetje klaar mee", zucht hij. De politie bevestigt dat er het afgelopen jaar minstens één keer eerder metaal is gestolen in dezelfde straat.

Om nieuwe diefstallen te voorkomen, gaat het team van het museum proberen de kabels beter weg te werken. Toch blijft een deel van de kabel, die over het water loopt, altijd kwetsbaar.

De medewerkers van het museum laten weten bezig te zijn met het doen van aangifte. Ondanks de tegenslag hoopt het museum vandaag nog open te kunnen gaan. "Het licht springt hier net weer aan", zegt een opgeluchte Steigstra. "Dus dat komt wel goed."