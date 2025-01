Purmerenders geschrokken, maar niet verbaasd na zoveelste explosie: "Oh, zijn wij aan de beurt?"

"Ik hoorde een knal en zag een vlam omhoog schieten", zegt een 84-jarige buurman. Toen hij buiten ging kijken zag hij dat de hele buurt uitgelopen was om hetzelfde te doen. "Volgens de politie was er een soort benzinebom geplaatst", vertelt hij.

Een andere buurtbewoner zag een lange man door een steeg wegrennen met een zaklantaarn, en hoorde kort daarna een knal. Weer andere buren waren niet onder de indruk van de ontploffing, en dachten dat het vuurwerk was.

Schade

De politie houdt rekening met een misdrijf en doet vandaag onderzoek in de buurt. De schade aan de deur is groot, maar er is niemand gewond geraakt. Volgens een buurman was de bewoner van de woning op het moment van de explosie niet thuis.

Wel is er immateriële schade, want de buurtbewoners zijn flink geschrokken en er heerst een gevoel van onveiligheid. De 84-jarige buurman laat weten slecht geslapen te hebben van de knal. Hij heeft gevochten in de oorlog in Indonesië en knallen als deze geven hem herbelevingen.