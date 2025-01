West-Friesland in oorlogstijd: Historische Vereniging zoekt lokale verhalen voor tentoonstelling

"Het was een levensgevaarlijk kat-en-muisspel met de Duitse bezetters", zegt Fons Meester, betrokken bij de tentoonstelling. "Na een dropping moesten de spullen zo snel mogelijk worden verborgen. Je kunt je bijna niet voorstellen hoeveel risico’s daarbij kwamen kijken."

Volgens Meester is het vastleggen van deze verhalen van groot belang om de jeugd te laten zien waarom oorlog nooit meer mag voorkomen. "Met de huidige situatie in de wereld, zoals de dreiging uit Rusland en de oorlog in Oekraïne, is die boodschap relevanter dan ooit," voegt hij toe.

Heeft u een verhaal over de oorlog in West-Friesland? Neem dan contact op met de Historische Vereniging SuyderCogge via nhhelpt.nl.

De tentoonstelling ‘80 jaar bevrijding West-Friesland’ is op 12 en 13 april te zien in het dorpshuis van Venhuizen.