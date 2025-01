Nieuwe docuserie volgt reilen en zeilen op Centraal Station: 'Kijkje achter de schermen'

Verschillende mensen die op het station werken worden tijdens de serie gevolgd, ook tijdens drukke momenten als Pride, Koningsdag en Formule 1. Volgens National Geographic komen ook kleinschalige, persoonlijke verhaallijnen van reizigers en medewerkers aan bod.

Onder meer een medewerker die al 27 jaar bij de Kiosk werkt, de stationsmanager en twee veiligheids- en servicemedewerkers (volgens National Geographic 'twee totaal verschillende persoonlijkheden, die worstelen met hun eigen emoties in de omgang met daklozen op het station') hebben een rol in de serie.

Werkzaamheden

Een ander deel van het verhaal gaat over de vertragingen op het station en de verbouwing die er nu aan de gang is. De renovatie is al meer dan een jaar aan de gang en gaat nog zeker vijf jaar in beslag nemen. Ondertussen reizen er nog altijd zo'n 200.000 mensen per dag via CS.

De serie is in samenwerking met de NS en ProRail gemaakt. Volgens NS-regiodirecteur Irma Winkenius wil de vervoerder laten ziet wat er achter de schermen gebeurt. "Dit is extra belangrijk nu er grootschalige werkzaamheden plaatsvinden terwijl het station bereikbaar moet blijven voor reizigers, bezoekers en treinen"

De eerste aflevering wordt op 17 april om 21.30 uur uitgezonden.